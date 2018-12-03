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03.12.18 15:53

Ставрополье к 2024 году планирует увеличить экспорт сельхозпродукции в 3,5 раза

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Ставропольский край к 2024 году планирует увеличить экспорт сельхозпродукции в 3,5 раза, до более чем $1 млрд, сообщил глава региона Владимир Владимиров журналистам в понедельник.

"В России мы должны в два раза нарастить экспорт сельхозпродукции. В Ставропольском крае сегодня перед нами лежит обязательство увеличить объем сельхозпродукции в 3,5 раза, с $300 млн до $1,057 млрд", - сказал В.Владимиров.

Он также отметил, что аграрии края в настоящее время сосредоточены не только на выращивании зерна, но также уделяют большое внимание винограду, хлопку, пряностям.

"Сегодняшние наши устремления связаны с экспортоориентированием. Зерно мы будем поддерживать, потому что в общем экспорте у нас зерно составляет 60%. Также большую долю занимает мясо птицы", - добавил губернатор.

В свою очередь, пресс-служба главы региона сообщает, что в настоящее время поставки ставропольского зерна за пределы страны составляют 18% от общероссийского объема экспорта этой продукции, а мяса птицы - 30%. География экспорта включает около 40 стран мира.

В АПК края запланирована реализация инвестпроектов общей стоимостью 46 млрд рублей в садоводстве, тепличном хозяйстве, пищевой промышленности, птицеводстве.

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