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03.12.18 15:53
Ставрополье к 2024 году планирует увеличить экспорт сельхозпродукции в 3,5 раза
3 декабря. Interfax-Russia.ru - Ставропольский край к 2024 году планирует увеличить экспорт сельхозпродукции в 3,5 раза, до более чем $1 млрд, сообщил глава региона Владимир Владимиров журналистам в понедельник.
"В России мы должны в два раза нарастить экспорт сельхозпродукции. В Ставропольском крае сегодня перед нами лежит обязательство увеличить объем сельхозпродукции в 3,5 раза, с $300 млн до $1,057 млрд", - сказал В.Владимиров.
Он также отметил, что аграрии края в настоящее время сосредоточены не только на выращивании зерна, но также уделяют большое внимание винограду, хлопку, пряностям.
"Сегодняшние наши устремления связаны с экспортоориентированием. Зерно мы будем поддерживать, потому что в общем экспорте у нас зерно составляет 60%. Также большую долю занимает мясо птицы", - добавил губернатор.
В свою очередь, пресс-служба главы региона сообщает, что в настоящее время поставки ставропольского зерна за пределы страны составляют 18% от общероссийского объема экспорта этой продукции, а мяса птицы - 30%. География экспорта включает около 40 стран мира.
В АПК края запланирована реализация инвестпроектов общей стоимостью 46 млрд рублей в садоводстве, тепличном хозяйстве, пищевой промышленности, птицеводстве.
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