Девять кандидатов будут бороться за пост мэра Ярославля

03.12.18 16:18

© РИА Новости. Алексей Даничев

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Специальная комиссия завершила рассмотрение заявок кандидатов на должность мэра Ярославля, сообщил в понедельник "Интерфаксу" председатель комиссии Артур Ефремов.

"Девять кандидатов допущены. Одна отказалась от участия в конкурсе. 5 декабря муниципалитет проголосует за нового мэра", - сказал А.Ефремов.

Он отметил, что каждый кандидат выступит с докладом на заседании.

"Каждый кандидат сможет показать себя и представить свою программу. И план работы на пятилетний срок в случае избрания на должность мэра города", - добавил председатель комиссии.

За время своей работы комиссия, сформированная муниципалитетом Ярославля и губернатором Ярославской области, получила 10 заявок от кандидатов.

В их числе и.о. мэра Владимир Волков, "справедливоросс" Александр Бокарев, депутат муниципалитета Ярославля Юлия Миронова, бывший депутат областной думы от партии "ПАРНАС" Сергей Балабаев, два журналиста и общественные деятели.

В числе требований, "которые являются предпочтительными для осуществления мэром города Ярославля полномочий по решению вопросов местного значения", комиссией были указаны: наличие высшего образования в области государственного и муниципального управления и (или) экономики, финансов, юриспруденции, инженерного дела, технологии и технических наук, опыт работы в указанных областях и (или) не менее трех лет работы на руководящих должностях в органах государственной, региональной или местной власти.

Кроме того, кандидат предоставляет пакет документов, в том числе и сведения об имуществе и доходах семьи, и подтверждает отсутствие заграничных счетов. Претендент должен быть не младше 21 года и не иметь ограничений пассивного избирательного права.

5 декабря депутаты муниципалитета прямым открытым голосованием выберут нового мэра Ярославля.