Российских пограничников могут наградить за задержание украинских моряков вблизи Керчи

03.12.18 16:57

© РИА Новости. Владимир Федоренко

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поручено представить предложения по награждению пограничников, которые предотвратили нарушение украинскими военными кораблями государственной границы РФ.

"Со своей стороны мы поручили комитету по безопасности и противодействию коррупции рассмотреть вопрос о награждении пограничников, участвовавших в предотвращении нарушения нашей границы и в защите законности", - сказал В.Володин журналистам в понедельник.

По его словам, председателю комитета Василию Пискареву поручено проработать этот вопрос вместе с профильным ведомством до следующего заседания Совета Думы.

В среду В.Пискарев должен будет внести, по его словам, предложения по награждению пограничников.