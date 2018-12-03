Пожар в жилом доме в Новом Уренгое унес жизни трех человек

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3 декабря. Interfax-Russia.ru - Три человека погибли, десять пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) в воскресенье.
Пресс-служба администрации Нового Уренгоя сообщает, что в понедельник в ходе разбора конструкций и пожарного мусора сотрудниками МЧС в одной из квартир были обнаружены фрагменты тел.
"По предварительным данным, они могут принадлежать ребенку и его матери, пропавшим без вести после пожара", - сказано в сообщении.
В воскресенье было известно об одном погибшем.
"2 декабря провести полное обследование квартиры не удалось ввиду высокой температуры и опасности обрушения конструкций", - отмечено в сообщении.
По данным горадминистрации, при пожаре также пострадали десять человек, троих из них госпитализировали, одна из пострадавших - 18-летняя девушка - в реанимации.
Жилой дом на 24 квартиры выгорел полностью. На сегодняшний день десять семей получили квартиры, еще десять оформляют документы на жилье, две семьи временно заселены в маневренный фонд.
Администрация города выдала материальную помощь пострадавшим на приобретение предметов первой необходимости. Людям оказывается содействие в восстановлении документов. Жители города принесли в пункт сбора вещей одежду и обувь, одеяла, средства гигиены для погорельцев.
Пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО сообщает, что наиболее вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.