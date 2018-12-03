Пожар в жилом доме в Новом Уренгое унес жизни трех человек

03.12.18 16:44

© РИА Новости. Вадим Брайдов

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Три человека погибли, десять пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) в воскресенье.

Пресс-служба администрации Нового Уренгоя сообщает, что в понедельник в ходе разбора конструкций и пожарного мусора сотрудниками МЧС в одной из квартир были обнаружены фрагменты тел.

"По предварительным данным, они могут принадлежать ребенку и его матери, пропавшим без вести после пожара", - сказано в сообщении.

В воскресенье было известно об одном погибшем.

"2 декабря провести полное обследование квартиры не удалось ввиду высокой температуры и опасности обрушения конструкций", - отмечено в сообщении.

По данным горадминистрации, при пожаре также пострадали десять человек, троих из них госпитализировали, одна из пострадавших - 18-летняя девушка - в реанимации.

Жилой дом на 24 квартиры выгорел полностью. На сегодняшний день десять семей получили квартиры, еще десять оформляют документы на жилье, две семьи временно заселены в маневренный фонд.

Администрация города выдала материальную помощь пострадавшим на приобретение предметов первой необходимости. Людям оказывается содействие в восстановлении документов. Жители города принесли в пункт сбора вещей одежду и обувь, одеяла, средства гигиены для погорельцев.

Пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО сообщает, что наиболее вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.