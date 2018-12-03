Бывший премьер-министр Башкирии возглавил Уральское управление ЦБ

03.12.18 17:54

© РИА Новости. Алексей Филиппов

3 декабря. Interfax-Russia.ru - Бывший премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов возглавил Уральское главное управление Центрального банка РФ.

Согласно сообщению пресс-службы ЦБ, новый начальник управления приступает к исполнению обязанностей 5 декабря.

Ранее со ссылкой на врио главы республики Радия Хабирова сообщалось, что Р.Марданов подал в отставку по собственному желанию. "Я хотел бы обнародовать указ о Марданове Рустэме Хабибовиче, в соответствии с которым он переходит на другую работу. Это было желание Рустэма Хабибовича, я, честно признаюсь, его отговаривал, но его тяга к системе Центрального банка РФ очень важна также для республики. Мы, надеюсь, в ближайшее время узнаем о вашем высоком назначении", - говорил Р.Хабиров.

Р.Марданов был назначен премьер-министром правительства Башкирии в ноябре 2015 года. До этого (в 2013-2015 годах) он занимал пост первого вице-премьера, занимался вопросами экономики, бюджета, государственного имущества. В 2002-2013 годах возглавлял Национальный банк Башкирии.