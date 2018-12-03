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03.12.18 17:54
Бывший премьер-министр Башкирии возглавил Уральское управление ЦБ
Согласно сообщению пресс-службы ЦБ, новый начальник управления приступает к исполнению обязанностей 5 декабря.
Ранее со ссылкой на врио главы республики Радия Хабирова сообщалось, что Р.Марданов подал в отставку по собственному желанию. "Я хотел бы обнародовать указ о Марданове Рустэме Хабибовиче, в соответствии с которым он переходит на другую работу. Это было желание Рустэма Хабибовича, я, честно признаюсь, его отговаривал, но его тяга к системе Центрального банка РФ очень важна также для республики. Мы, надеюсь, в ближайшее время узнаем о вашем высоком назначении", - говорил Р.Хабиров.
Р.Марданов был назначен премьер-министром правительства Башкирии в ноябре 2015 года. До этого (в 2013-2015 годах) он занимал пост первого вице-премьера, занимался вопросами экономики, бюджета, государственного имущества. В 2002-2013 годах возглавлял Национальный банк Башкирии.
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