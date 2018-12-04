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04.12.18 06:01
Автотрасса в центральной части Сахалина закрыта из-за гололеда
"В связи с опасными дорожными условиями (гололёд) в центральной и южной части острова Сахалин в превентивных целях с 07:00 местного времени 4 декабря закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Смирных - Стародубское", - говорится в сообщении.
Для обеспечения безопасности на закрытом участке трассы задействованы четыре поста ГИБДД.
Спасатели просят население воздержаться от поездок в указанном направлении или воспользоваться железнодорожным транспортом, а также заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.
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