Автотрасса в центральной части Сахалина закрыта из-за гололеда

04.12.18 06:01

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Участок транссахалинской магистрали Южно - Сахалинск - Оха, соединяющей юг с севером острова, закрыт утром во вторник из-за гололеда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В связи с опасными дорожными условиями (гололёд) в центральной и южной части острова Сахалин в превентивных целях с 07:00 местного времени 4 декабря закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Смирных - Стародубское", - говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности на закрытом участке трассы задействованы четыре поста ГИБДД.

Спасатели просят население воздержаться от поездок в указанном направлении или воспользоваться железнодорожным транспортом, а также заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.