Вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой до 4 км

04.12.18 06:05

© РИА Новости. Евгений Нескромный

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир (Северные Курилы Сахалинской области), выбросил во вторник утром столб пепла высотой до 4 км над уровнем моря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.

"Шлейф распространился в северо-восточном направлении от вулкана на расстояние до 5 км. В городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для жизнедеятельности населения нет", - говорится в сообщении.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. В кратерах - горячие озера, термальные источники, сольфатары. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.