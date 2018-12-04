Восемь человек пострадали в ДТП в пригороде Хабаровска

04.12.18 06:42

© РИА Новости. Андрей Стенин

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Восемь человек, в том числе двое детей, госпитализированы с места аварии в Хабаровском районе, сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

По данным пресс-службы, утром во вторник на одном из участков дороги с. Ильинка - с. Некрасовка столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. От удара грузовая машина перевернулась.

Прибывшие на место спасатели с помощью спецсредств освободили из покореженных машин двух мужчин и двух женщин. Еще два человека, находившиеся в автомобилях, смогли самостоятельно выбраться из машин. Двое детей были ранее госпитализированы в больницу. У пострадавших диагностированы переломы и другие серьезные травмы.

По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил при проведении обгона.