Приморская "китовая тюрьма" пополнилась пятью детенышами моржей

04.12.18 06:48

© РИА Новости. Игорь Руссак

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Амурская бассейновая природоохранная прокуратура проводит проверку сообщения экологов о том, что вольеры бухты Средняя в Приморье, где содержатся незаконно отловленные 11 косаток и 90 детенышей белух, пополнились годовалыми моржами, запрещенными к вылову.

"В бухте Средняя сейчас содержится пять моржей. Их привезли с Чукотки через Хабаровск в Приморье. Среди них есть годовики и, возможно, сеголетки. Отлов детенышей запрещен. Запрещена и охота на кормящих самок, которые выкармливают детей до двух лет", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" эколог, общественный деятель, директор центра реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" Лора Белоиван.

По ее словам, экологи-активисты отслеживали перемещение животных из залива Лаврентия на Чукотке.

"Это добытые животные. С очень высокой долей вероятности мы можем утверждать, что их матерей отстреляли", - отметила Л.Белоиван.

Экологам пока неизвестно, кем добывались детеныши моржей, планируется ли их экспорт в зарубежные океанариумы.

В свою очередь в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры агентству сообщили, что эти сообщения проверяются.

"По данному факту проводим проверку. Через две недели будут результаты. Пока на место не выезжали, проверка организовывается", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" старший помощник прокурора Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры Анна Исаева.

В СК агентству сообщили, что по данному факту проверка не проводится.