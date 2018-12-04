Циклон со снегом и ураганным ветром идет к берегам Камчатки

04.12.18 07:06

© РИА Новости. Максим Блинов

4 декабря. Interfax-Russia.ru - К берегам Камчатки подходит циклон, который несет сильные снегопады и ураганный ветер, сообщает во вторник Главное управление МЧС России по краю.

"В среду утром и днем в Петропавловске-Камчатском, местами в Елизовском, Усть-Большерецком, на юге Мильковского района ожидаются сильный снег, метель. Прогнозируются налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица и снежные заносы", - говорится в сообщении.

На юге Усть-Большерецкого и Елизовского районов утром ожидается усиление ветра до ураганных 35-40 м/с. Днем в Петропавловске-Камчатском, в Усть-Большерецком и на востоке Елизовского района порывы могут достигать штормовых 25-30 метров в секунду, на юге Мильковского района - 15-20 метров в секунду.

Циклон будет оказывать влияние на южные районы края до четверга включительно.