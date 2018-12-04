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04.12.18 07:06
Циклон со снегом и ураганным ветром идет к берегам Камчатки
"В среду утром и днем в Петропавловске-Камчатском, местами в Елизовском, Усть-Большерецком, на юге Мильковского района ожидаются сильный снег, метель. Прогнозируются налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица и снежные заносы", - говорится в сообщении.
На юге Усть-Большерецкого и Елизовского районов утром ожидается усиление ветра до ураганных 35-40 м/с. Днем в Петропавловске-Камчатском, в Усть-Большерецком и на востоке Елизовского района порывы могут достигать штормовых 25-30 метров в секунду, на юге Мильковского района - 15-20 метров в секунду.
Циклон будет оказывать влияние на южные районы края до четверга включительно.
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