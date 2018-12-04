Смог ожидается до конца недели в Свердловской области

04.12.18 08:34

© РИА Новости. Михаил Мордасов

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Синоптики прогнозируют смог на территории Свердловской области в ближайшие дни.

На сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщается, что в регионе "ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе".

В связи с этим в регионе объявлено предупреждение об атмосферном загрязнении первой степени опасности, оно продлится до вечера 8 декабря.