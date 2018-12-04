Школьники в Туве отравились облепиховым соком, СКР проводит проверку

04.12.18 08:47

© РИА Новости. Виктор Чернов

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Следственные органы СКР по Туве проводят доследственную проверку по факту отравления школьников в селе Сукпак, сообщает республиканское СУ СКР.

Проверка проводится на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Установлено, что в понедельник около 14:00 одна из родительниц угощала школьников 6 класса облепиховым соком, после чего дети почувствовали себя плохо.

В инфекционную больницу было госпитализировано 11 детей, где им выставлен предварительный диагноз "отравление легкой степени тяжести".

В проверке также участвуют специалисты территориального управления Роспотребнадзора.