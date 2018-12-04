Зимний туристический сезон открыли на иркутском берегу Байкала

04.12.18 08:59

© РИА Новости. Кирилл Шипицин

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Большой Байкальский квест в поселке Листвянка открыл зимний туристический сезон на озере Байкал в Иркутской области, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Участие в квесте приняли восемь команд, всего было шесть локаций. Переходя от одной точки к другой, участники выполняли спортивные, интеллектуальные и творческие задания", - говорится в сообщении.

Победителем квеста стала сборная команда "Рекорд" - обладательницы кубка мира по хоккею с мячом 2018 года.

Следующее зимнее мероприятие состоится 8 декабря в городе Байкальске - здесь откроет сезон единственный на берегу озера горнолыжный курорт "Гора Соболиная". По традиции там пройдут массовый спуск и шоу-программа с розыгрышем годового абонемента на катание.

В сообщении отмечается, что Иркутская область занимает 13 место в рейтинге туристической привлекательности регионов РФ, приняв в 2017 году более 1,5 млн туристов. Наиболее популярные в регионе туристические маршруты проходят по южному и западному берегу Байкала, в том числе единственному обитаемому острову Ольхон. Северный и восточный берег озера находится в Бурятии.