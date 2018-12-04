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04.12.18 09:11
США провели очередную воздушную разведоперацию у берегов юга России
По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, начиная с утра, в течение около семи часов курсировал по маршруту вдоль черноморского побережья Кубани, Керченского пролива и южного и юго-западного побережья Крыма. При этом самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на сотни километров в глубину территории противника, приближался к российскому побережью на расстояние около 40 км.
Для обеспечения длительности полета он был дозаправлен в воздухе над Черным морем американским самолетом-заправщиком KC-135.
Позднее днем в понедельник к нему присоединился самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II, также вылетевший с базы на Крите. Он совершил пятичасовой полет вдоль черноморского побережья России, курсируя в обратном направлении, - от западного побережья Крыма до Кубани.
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