США провели очередную воздушную разведоперацию у берегов юга России

04.12.18 09:11

© РИА Новости.

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Сразу два американских разведывательных самолета в понедельник совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи Крыма, Керченского пролива и Краснодарского края, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, начиная с утра, в течение около семи часов курсировал по маршруту вдоль черноморского побережья Кубани, Керченского пролива и южного и юго-западного побережья Крыма. При этом самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на сотни километров в глубину территории противника, приближался к российскому побережью на расстояние около 40 км.

Для обеспечения длительности полета он был дозаправлен в воздухе над Черным морем американским самолетом-заправщиком KC-135.

Позднее днем в понедельник к нему присоединился самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II, также вылетевший с базы на Крите. Он совершил пятичасовой полет вдоль черноморского побережья России, курсируя в обратном направлении, - от западного побережья Крыма до Кубани.