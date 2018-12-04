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04.12.18 09:20
Экипаж корабля "Союза" перешел на борт МКС
После проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и МКС члены экипажа открыли переходной люк, после чего космонавты в 22:38 мск перешли на борт станции.
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз" стартовала с площадки номер 1 ("Гагаринский старт") космодрома Байконур в понедельник днём по московскому времени.
Это был первый старт пилотируемого корабля на ракете, аналогичной той, что потерпела аварию 11 октября этого года.
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