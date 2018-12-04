Экипаж корабля "Союза" перешел на борт МКС

04.12.18 09:20

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Экипаж первого после аварии на Байконуре пилотируемого корабля "Союз МС-11" перешел на борт Международной космической станции (МКС), передает корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами (ЦУП).

После проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и МКС члены экипажа открыли переходной люк, после чего космонавты в 22:38 мск перешли на борт станции.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз" стартовала с площадки номер 1 ("Гагаринский старт") космодрома Байконур в понедельник днём по московскому времени.

Это был первый старт пилотируемого корабля на ракете, аналогичной той, что потерпела аварию 11 октября этого года.