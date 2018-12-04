Одиннадцать автобусных рейсов из Томска отменили из-за мороза

04.12.18 09:32

© РИА Новости. Яков Андреев

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Низкая температура воздуха стала причиной отмены восьми региональных, двух межрегиональных и одного международного автобусных рейсов из Томска, сообщается на сайте томского автовокзала.

Так, отменены шесть рейсов до города Асино, до райцентров Бакчар и Тегульдет.

Также не состоятся рейсы до Белова Кемеровской области и Горно-Алтайска, а также Павлодара (Казахстан).

Как сообщалось, синоптики прогнозируют 4-6 декабря в Томской области морозы до минус 48 градусов.