Более 60 детсадов и 20 школ Свердловской области частично не работают из-за заболевания детей

04.12.18 09:43

© РИА Новости. Алексей Владыкин

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Занятия в нескольких десятках школ и детских садов Свердловской области приостановлены полностью или частично из-за распространения респираторных заболеваний среди детей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"Полностью приостановлен образовательный процесс в двух детских дошкольных учреждениях и в одной школе", - говорится в сообщении.

Также частично не работает 65 детских сада - закрыта 81 группа. В 20 школах не учатся дети в 28 классах.

По данным ведомства, за прошлую неделю в Свердловской области острой респираторной вирусной инфекцией заболело 26,5 тыс. человек. В Екатеринбурге было зарегистрировано 12,4 тыс. случаев заболевания.

"Прирост заболеваемости по-прежнему происходит за счет подростков старше 15 лет и взрослых", - уточняется в пресс-релизе.

Кроме того, с 26 ноября по 2 декабря медики зафиксировали 914 случаев с предварительным диагнозом "пневмония" в регионе. Это на 46% выше среднемноголетних данных.