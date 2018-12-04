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04.12.18 09:43
Более 60 детсадов и 20 школ Свердловской области частично не работают из-за заболевания детей
"Полностью приостановлен образовательный процесс в двух детских дошкольных учреждениях и в одной школе", - говорится в сообщении.
Также частично не работает 65 детских сада - закрыта 81 группа. В 20 школах не учатся дети в 28 классах.
По данным ведомства, за прошлую неделю в Свердловской области острой респираторной вирусной инфекцией заболело 26,5 тыс. человек. В Екатеринбурге было зарегистрировано 12,4 тыс. случаев заболевания.
"Прирост заболеваемости по-прежнему происходит за счет подростков старше 15 лет и взрослых", - уточняется в пресс-релизе.
Кроме того, с 26 ноября по 2 декабря медики зафиксировали 914 случаев с предварительным диагнозом "пневмония" в регионе. Это на 46% выше среднемноголетних данных.
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