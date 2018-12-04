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04.12.18 10:06
Нарушитель, сбивший полицейского на "зебре" в Северной Осетии, явился с повинной
"После ДТП были опрошены очевидцы, установлен цвет и марка автомобиля. Ориентировка была передана всем дежурным нарядам и в СМИ, но нарушитель вскоре сам пришел в полицию и признался в совершении наезда", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что вечером в понедельник на 3-м км автодороги Владикавказ-Алагир, в районе мемориала Барбашово поле в Северной Осетии неизвестный сбил сотрудника полиции, который переходил дорогу по пешеходному переходу, после чего скрылся с места ДТП. Полицейский был госпитализирован.
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