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04.12.18 10:06

Нарушитель, сбивший полицейского на "зебре" в Северной Осетии, явился с повинной

© РИА Новости. Сергей Пятаков
4 декабря. Interfax-Russia.ru - Нарушитель, сбивший полицейского на пешеходном переходе в понедельник на трассе в Северной Осетии, явился с повинной в отдел полиции, сообщает пресс-служба МВД республики.

"После ДТП были опрошены очевидцы, установлен цвет и марка автомобиля. Ориентировка была передана всем дежурным нарядам и в СМИ, но нарушитель вскоре сам пришел в полицию и признался в совершении наезда", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером в понедельник на 3-м км автодороги Владикавказ-Алагир, в районе мемориала Барбашово поле в Северной Осетии неизвестный сбил сотрудника полиции, который переходил дорогу по пешеходному переходу, после чего скрылся с места ДТП. Полицейский был госпитализирован.

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