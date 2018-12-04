Аэропорт "Платов" в Ростове-на-Дону заработал в штатном режиме после непогоды

04.12.18 10:27

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Международный аэропорт "Платов" в Ростове-на-Дону, где в понедельник из-за плохих метеоусловий были задержаны несколько авиарейсов, начал работу в штатном режиме, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе аэропорта.

"В понедельник из-за непогоды были задержаны девять авиарейсов, два из которых уходили на запасной аэродром в Волгоград. В настоящее время все рейсы выполнены", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на запасные аэродромы уходили самолеты, следовавшие в Ростов-на-Дону из Москвы и Новосибирска.