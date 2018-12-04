Омская больница скорой помощи, где произошел пожар, продолжает работу

04.12.18 10:22

© РИА Новости. Варвара Гертье

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Больница скорой медицинской помощи (БСМП), где во вторник произошел пожар, продолжает работу в обычном режиме, оказание неотложной помощи перенесено в другие медучреждения, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" пресс-секретарь министерства здравоохранения Омской области Светлана Оспенникова.

"На несколько часов или, возможно, на весь день неотложная помощь будет переведена в другие больницы. То есть "скорая" будет приезжать не в БСМП-1, а развозить пациентов по другим лечебным учреждениям. На работе стационарных отделений инцидент не отразится", - сказала С.Оспенникова.

В ГУ МЧС России по Омской области сообщили, что в 11:54 (8:54 мск) пожар потушен.

Возгорание в БСМП-1 на Левом берегу произошло утром во вторник. Наблюдалось задымление на первом и втором этажах. По информации МЧС, к тушению привлекались 45 человек и 11 единиц техники.