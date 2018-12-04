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04.12.18 10:45
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ивановской области выросло до 17, водитель скончался
Ранее также со ссылкой на полицию сообщалось о шести пострадавших.
В.Радостин уточнил, что среди 17 травмированных - четыре ребенка.
"Водитель автобуса, потерявший сознание во время движения, умер в больнице. Предварительно, его смерть не связана с ДТП. Скорее всего, это был сердечный приступ или инсульт. Точную причину выяснят эксперты", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что все пострадавшие госпитализированы.
Как сообщалось, ДТП произошло утром во вторник на ул. Большая Пролетарская в г.Вичуга. Водителю стало плохо во время движения, он потерял сознание. Автобус съехал с дороги и врезался в дерево.
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