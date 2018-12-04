Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ивановской области выросло до 17, водитель скончался

04.12.18 10:45

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

4 декабря. Interfax-Russia.ru - До 17 человек увеличилось количество пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса "ПАЗ" в городе Вичуга, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.

Ранее также со ссылкой на полицию сообщалось о шести пострадавших.

В.Радостин уточнил, что среди 17 травмированных - четыре ребенка.

"Водитель автобуса, потерявший сознание во время движения, умер в больнице. Предварительно, его смерть не связана с ДТП. Скорее всего, это был сердечный приступ или инсульт. Точную причину выяснят эксперты", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все пострадавшие госпитализированы.

Как сообщалось, ДТП произошло утром во вторник на ул. Большая Пролетарская в г.Вичуга. Водителю стало плохо во время движения, он потерял сознание. Автобус съехал с дороги и врезался в дерево.