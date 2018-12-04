Подпольная оружейная мастерская ликвидирована в Ивановской области

04.12.18 10:52

© РИА Новости. Фото ФСБ РФ

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба безопасности России сообщает о пресечении деятельности подпольной мастерской по модернизации оружия в Ивановской области.

"ФСБ России пресечена деятельность группы лиц из числа жителей города Кинешма Ивановской области, причастной к модернизации в подпольных мастерских гражданских образцов огнестрельного оружия в боевые аналоги, изготовлению боеприпасов и их сбыту", - сообщили в понедельник "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что из незаконного оборота изъято нарезное огнестрельное оружие - автомат, изготовленный самодельным способом из частей и деталей списанного автомата "Калашникова", более 20 охотничьих патронов калибра 7,62х39мм, относящихся к боеприпасам для охотничьего нарезного огнестрельного оружия, а также "предметы, похожие на пистолет-пулемет "Узи", пистолет Макарова, револьвер марки "Наган", основные части и комплектующие оружия, более 50 патронов различного калибра и 2,5 кг пороха".

"Таким образом, пресечена деятельность подпольной мастерской со спецоборудованием и инструментами для модернизации и изготовления патронов", - отмечает спецслужба.

Следственным подразделением ФСБ России в отношении виновных возбуждены уголовные дела по ч.2. ст.222 (незаконный оборот оружия) УК РФ.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению возможной причастности членов преступной группы, количество которых не сообщается, к совершению иных тяжких и особо тяжких преступлений с использованием оружия продолжаются.