Бизнесмена из Уфы ограбили на 40 миллионов рублей накануне в Москве

04.12.18 11:07

© РИА Новости. Анна Скудаева

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы располагает описанием внешности четверых мужчин, ограбивших накануне предпринимателя на 40 миллионов рублей в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Со слов потерпевшего и благодаря камерам видеонаблюдения, установлены внешние приметы четверых неизвестных мужчин, совершивших разбой накануне в районе Волгоградского проспекта. Также обнаружен автомобиль "Мерседес", на котором скрылись преступники", - сказал собеседник агентства.

По его словам, потерпевший оказался предпринимателем из Уфы. Похищенные деньги (почти 41 млн руб.) - это средства его фирмы.

В пресс-службе столичной полиции сообщили, что возбуждено дело о разбое.

Вооруженное нападение произошло накануне в районе дома номер 93 по Волгоградскому проспекту. По данным источника "Интерфакса", была похищена сумма в 40 млн рублей. Подозреваемые скрылись на черном автомобиле "Мерседес". В Москве был объявлен план "Перехват", но поймать разбойников "по горячим следам" не удалось..