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04.12.18 11:07
Бизнесмена из Уфы ограбили на 40 миллионов рублей накануне в Москве
"Со слов потерпевшего и благодаря камерам видеонаблюдения, установлены внешние приметы четверых неизвестных мужчин, совершивших разбой накануне в районе Волгоградского проспекта. Также обнаружен автомобиль "Мерседес", на котором скрылись преступники", - сказал собеседник агентства.
По его словам, потерпевший оказался предпринимателем из Уфы. Похищенные деньги (почти 41 млн руб.) - это средства его фирмы.
В пресс-службе столичной полиции сообщили, что возбуждено дело о разбое.
Вооруженное нападение произошло накануне в районе дома номер 93 по Волгоградскому проспекту. По данным источника "Интерфакса", была похищена сумма в 40 млн рублей. Подозреваемые скрылись на черном автомобиле "Мерседес". В Москве был объявлен план "Перехват", но поймать разбойников "по горячим следам" не удалось..
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