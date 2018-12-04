Строительные работы по реконструкции аэропорта Н.Уренгоя начнутся летом 2019 года

04.12.18 11:26

© РИА Новости. Владимир Трефилов

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Строительные работы в рамках реконструкции аэропорта Нового Уренгоя по концессии планируется начать летом 2019 года, сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.

"Реализуется в Новом Уренгое первая в нашей стране концессия по модернизации аэропорта. Речь идет об обновлении самого крупного авиаузла всей российской Арктики. Сегодня успешно ведется проектирование, следующим летом начнется строительство перрона и аэропорта", - сказал Д.Артюхов во вторник, выступая перед депутатами Заксобрания региона с ежегодным докладом о положении дел в округе и перспективах развития.

По его словам, завершить работы планируется через три года.

Как сообщалось, в январе текущего года "Уренгойаэроинвест" (входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова" Виктора Вексельберга) победил в конкурсе на реконструкцию аэропорта Нового Уренгоя в рамках концессии. Ожидалось, что работы по реконструкции начнутся до конца этого года, завершить реконструкцию планируется за 3,5 года. Объекты аэропорта будут переданы в аренду инвестору на 30 лет, а затем должны быть возвращены в собственность округа.

Предполагается, что "Уренгойаэроинвест" вложит в реконструкцию 7,223 млрд рублей.

В результате первого этапа реконструкции пропускная способность аэропорта вырастет с текущего показателя 150-200 человек в час до 800, аэропорт сможет принимать все типы среднемагистральных пассажирских самолетов. Соглашение предусматривает второй этап реконструкции, который будет реализован, если пассажиропоток достигнет показателя в 1,45 млн человек в год. На этом этапе предполагается создание международного терминала, увеличение пропускной способности до 1,2 тыс. человек в час, а также удлинение взлетно-посадочной полосы до 3 км.

Аэропорт Нового Уренгоя построен в 1980 году, является крупнейшим авиатранспортным узлом ЯНАО, обслуживает более 50% всех авиаперевозок округа. 100% акций аэропорта принадлежит департаменту имущественных отношений округа.