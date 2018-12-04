Суд Перми в вынес приговор по делу о незаконном обналичивании более 800 млн рублей

04.12.18 11:37

© РИА Новости. Максим Богодвид

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Ленинский райсуд Перми признал 13 членов организованного преступного сообщества (ОПС) виновными в незаконной банковской деятельности и обналичивании более 800 млн рублей.

Как сообщается на сайте Главного управления МВД по региону во вторник, трое организаторов банды приговорены к лишению свободы на срок от 9,5 до 10,5 лет в колонии строгого режима и штрафам от 700 до 800 тыс. рублей. Восемь мужчин, в зависимости от роли и степени участия, осуждены на срок от 5 лет до 5 лет и 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Еще две женщины приговорены к 4,5 года условно.

Суд установил, что на протяжении 2014-2015 года обвиняемые вели незаконную банковскую деятельность через подконтрольные фирмы "однодневки" на территории региона. В частности, они содействовали коммерсантам в выводе оборотных активов и уклонении от уплаты налогов, извлекая тем самым для себя материальную выгоду.

На сайте краевой прокуратуры сообщается, что за вознаграждение подсудимые оказывали различным компаниям и предпринимателям услуги по обналичиванию денег.

Стоимость незаконных банковских услуг преступного сообщества варьировалась в размере от 1 до 4% от суммы операций с денежными средствами.

"Общий оборот за время деятельности данной преступной организации составил более 800 млн рублей, а извлеченный доход - более 29 млн рублей", - говорится в сообщении.