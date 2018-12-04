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04.12.18 12:15

Правительство РФ утвердило план празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

© РИА Новости. Василий Батанов
4 декабря. Interfax-Russia.ru - Мемориал советскому солдату в Ржеве и Аллея героев на Малаховом кургане (Севастополь) будут возведены в 2019-2020 годах в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

План празднования утвердило правительство РФ. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Также на Малаховом кургане планируется создать музей на месте батареи Матюхина - будет проведена музеефикация инженерных сооружений, складов боеприпасов командного пункта и укрытия для личного состава.

В свою очередь в мемориальном комплексе "Сапун-гора" (Севастополь) будет создана постоянно действующая экспозиция "Бронепоезд Железняков - смерть фашизму!". Здесь же, на "Сапун-горе" откроется экспозиция "Слава русскому оружию", где будет демонстрироваться восстановленная боевая техника времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, в апреле 2020 года Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" планирует провести международный субботник по благоустройству памятных мест и воинских захоронений как в России, так и за рубежом.

Как сообщалось, 12 ноября в Ржевском районе Тверской области состоялось открытие закладного камня на месте, где будет установлен мемориал советскому солдату. "Масштабный монумент планируется установить к 2020 году, в год 75-летия Великой Победы. Памятник будет установлен недалеко от деревни Хорошево под Ржевом и виден с федеральной трассы М-9 "Балтия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

Композиция будет представлять собой 25-метровую фигуру красноармейца, установленную на 10-метровом кургане. Дорога к монументу проходит среди двух изломанных стен, на которые будут нанесены изображения битв Великой отечественной войны и поясняющие тексты. Перед курганом будет расположен каменный блок с закреплённым бронзовым венком для возложения цветов.

Во время Великой Отечественной войны в Ржевском районе шли ожесточённые бои. В 1942-1943 годах в наступательных и оборонительных операциях Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тыс. человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. С учётом раненых общие потери составили более 1,1 млн человек. В 2007 году Ржеву присвоено почётное звание "Город воинской славы".

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