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04.12.18 12:26
Экс-депутат Саратовской облдумы, обвиняемый в крупном мошенничестве, объявлен в международный розыск
На сайте СКР сообщается во вторник, что обвиняемый являлся фактическим руководителем строительной компанией, возводящей многоквартирный жилой дом в поселке Новосоколовогорском Волжского района Саратова.
В 2013-2016 годах по его указанию права на часть помещений в данном доме на общую сумму более 40 млн рублей были безвозмездно переданы ряду физических и юридических лиц в счет погашения задолженности перед ними.
По мнению следствия, это "повлекло невозможность продолжения строительства жилого дома ввиду нехватки денежных средств", отмечается в сообщении.
Экс-депутат обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере). Он скрылся от органов следствия, заочно арестован и в настоящий момент находится в международном розыске.
Суд наложил арест на принадлежащее экс-депутату и его супруге имущество общей стоимостью свыше 30 млн рублей.
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