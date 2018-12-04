Экс-депутат Саратовской облдумы, обвиняемый в крупном мошенничестве, объявлен в международный розыск

04.12.18 12:26

© РИА Новости. Константин Чалабов

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Следственные органы СКР расследуют уголовное дело в отношении бывшего депутата Саратовской областной думы, обвиняемого в мошенничестве.

На сайте СКР сообщается во вторник, что обвиняемый являлся фактическим руководителем строительной компанией, возводящей многоквартирный жилой дом в поселке Новосоколовогорском Волжского района Саратова.

В 2013-2016 годах по его указанию права на часть помещений в данном доме на общую сумму более 40 млн рублей были безвозмездно переданы ряду физических и юридических лиц в счет погашения задолженности перед ними.

По мнению следствия, это "повлекло невозможность продолжения строительства жилого дома ввиду нехватки денежных средств", отмечается в сообщении.

Экс-депутат обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере). Он скрылся от органов следствия, заочно арестован и в настоящий момент находится в международном розыске.

Суд наложил арест на принадлежащее экс-депутату и его супруге имущество общей стоимостью свыше 30 млн рублей.