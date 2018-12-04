Москва сожалеет о трудностях в диалоге с Вашингтоном - Песков

04.12.18 12:43

© РИА Новости. Сергей Гунеев

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Диалог с Соединенными Штатами пока не налаживается, отмечает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Диалог не складывается действительно, несмотря на определенные планы, определенную проделанную домашнюю работу с двух сторон", - сказал Д.Песков журналистам, отвечая на вопрос, создается ли ощущение трудностей в диалоге с США после отмены встречи с их президентом Дональдом Трампом.

Он отметил, что эти планы уже неоднократно переверстывались в последний момент, несмотря на наличие важных стратегических вопросов.

"Об этом говорили и мы неоднократно, и президент говорил, общаясь в Буэнос-Айресе с прессой. Поэтому мы сожалеем в этой связи", - сказал Д.Песков.