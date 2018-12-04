Путину доложат о призыве жителей Архангельска не превращать Север в свалку - Песков

04.12.18 12:54

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4 декабря. Interfax-Russia.ru - Президенту РФ будет доложено об обращении жителей Архангельской области, выступивших с призывом к главе государства не допустить "превращения русского Севера во всероссийскую свалку", сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видели в СМИ это обращение. Безусловно, о нем будет доложено", - сказал Д.Песков журналистам.

Д.Песков не стал отвечать на вопрос, есть ли какая-то позиция у Кремля по данной проблеме. "Я не могу пока вам сказать. Безусловно, нужно этот вопрос рассмотреть с экспертной точки зрения", - отметил он.

В минувшие выходные в Архангельской области и в Коми прошли митинги против строительства там мусорных полигонов, на которые планируется вывозить бытовые отходы, в частности, из Москвы.