Почти два десятка участников банды скиммеров осуждены в Петербурге на сроки от года до 15 лет

04.12.18 13:05

© РИА Новости. Александр Кряжев

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Суд Санкт-Петербурга завершил оглашение приговора в отношении преступной группы, участники которой похищали средства клиентов "Сбербанка" и "ВТБ24"с помощью скиммингового оборудования.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города во вторник, приговор вынесен в отношении 17 обвиняемых, двое из которых получили 15 лет колонии строгого режима (в том числе один из организаторов - Илья Стерлигов), еще 13 человек - от пяти до восьми лет колонии, один - год и три месяца колонии, еще один - два года условно.

Ранее по делу были осуждены еще четверо обвиняемых, в том числе второй организатор преступной группы - Камо Восканян.

По данным следствия, в период с 2012 по 2013 годы осужденные похитили у 116 клиентов банков с помощью скимминговых устройств почти 13 млн рублей.