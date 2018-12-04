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04.12.18 13:05
Почти два десятка участников банды скиммеров осуждены в Петербурге на сроки от года до 15 лет
Как сообщила объединенная пресс-служба судов города во вторник, приговор вынесен в отношении 17 обвиняемых, двое из которых получили 15 лет колонии строгого режима (в том числе один из организаторов - Илья Стерлигов), еще 13 человек - от пяти до восьми лет колонии, один - год и три месяца колонии, еще один - два года условно.
Ранее по делу были осуждены еще четверо обвиняемых, в том числе второй организатор преступной группы - Камо Восканян.
По данным следствия, в период с 2012 по 2013 годы осужденные похитили у 116 клиентов банков с помощью скимминговых устройств почти 13 млн рублей.
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