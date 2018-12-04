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04.12.18 13:12
Режим "черного неба" введен в Кемерово
"В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе", - говорится в сообщении.
Предприятиям городов рекомендуется со вторника с 16:00 (12:00 мск) на сутки задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно введеному режиму.
По данным кемеровского гидрометеоцентра с 4 по 6 декабря на территории области ожидаются минимальные температуры до -35, местами сильные морозы до -43.
Как сообщалось, из-за ухудшения погодных условий с января по март 2018 года режим НМУ вводился более 30 раз в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске.
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