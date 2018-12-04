Режим "черного неба" введен в Кемерово

04.12.18 13:12

© РИА Новости. Константин Басов

4 декабря. Interfax-Russia.ru - ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Власти Кемеровской области ввели режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) на территории города Кемерово, сообщает пресс-служба областной администрации во вторник.

"В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе", - говорится в сообщении.

Предприятиям городов рекомендуется со вторника с 16:00 (12:00 мск) на сутки задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно введеному режиму.

По данным кемеровского гидрометеоцентра с 4 по 6 декабря на территории области ожидаются минимальные температуры до -35, местами сильные морозы до -43.

Как сообщалось, из-за ухудшения погодных условий с января по март 2018 года режим НМУ вводился более 30 раз в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске.