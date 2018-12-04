ЯНАО в 2019 году намерен субсидировать авиарейсы из ямальских городов на юг РФ

04.12.18 13:27

© РИА Новости. Максим Блинов

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Ямало-Ненецкий автономный округ летом следующего года будет субсидировать авиарейсы из региона на юг России, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"В летний период добавим южные направления. (...) субсидироваться будут полеты в Крым из Салехарда и Нового Уренгоя, а также рейсы в Краснодар из Ноябрьска, Нового Уренгоя и Надыма", - заявил Д.Артюхов во вторник, выступая перед депутатами Заксобрания региона с ежегодным докладом о положении дел в округе и перспективах развития.

Он напомнил, что в текущем году число субсидируемых маршрутов было увеличено втрое: с восьми до 25.

Ранее сообщалось, что на расширение количества и географии полетов на текущий год из окружного бюджета дополнительно выделено 440 млн рублей.

Так, с октября субсидируются перелеты туда-обратно из Надыма и Ноябрьска в Санкт-Петербург, Уфу, Екатеринбург; из Нового Уренгоя - в Новосибирск, Омск и Уфу; из Салехарда - в Новосибирск, Екатеринбург, Уфу, Омск, а также Новый Уренгой, Ноябрьск и Надым.

Также сохранятся уже существующие субсидируемые рейсы из Надыма и Ноябрьска в Тюмень и Москву, из Тольки и Тарко-Сале в Тюмень и из Салехарда и Нового Уренгоя - в Санкт-Петербург.

Новые направления для субсидирования были выбраны по результатам опроса населения, в котором приняли участие 12 тыс. жителей.