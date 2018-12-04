Генеральный директор детского центра "Артека" уволился

04.12.18 13:48

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Генеральный директор международного детского центра "Артек" (Гурзуф, Крым) Алексей Каспржак объявил об уходе с должности после 4,5 лет работы.

"Примерно четыре с половиной года назад началась моя работа в "Артеке", вчера она закончилась. (. . .) Это осознанное решение", - сказал он журналистам во вторник в Симферополе.

А.Каспржак не стал делиться планами, кто возглавит лагерь.

"Это задача тех, кто будет дальше заниматься "Артеком", - сказал экс-гендиректор.

Международный детский центр "Артек" является крупнейшим детским лагерем в мире по количеству зачисляемых на обучение детей в год и состоит из девяти восстановленных лагерей. По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей 2016, 2017 гг. признан лучшим в России.