Украинские корабли-нарушители по-прежнему находятся в порту Керчи

04.12.18 14:23

© РИА Новости. Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Отконвоированные в Керчь в начале прошлой недели украинские корабли, задержанные в ходе инцидента 25 ноября, находятся в том же порту, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Все три судна находятся в Керчи. Буксир на том же месте, а два бронекатера пришвартованы немного пониже, их переместили на 15-20 метров", - сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями в связи с данной информацией.

В понедельник ряд местных СМИ сообщил, что в керченском порту остался лишь буксир "Яны Капу", а катера "Никополь" и "Бердянск" пропали.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к следственным органам вопрос о местонахождении украинских кораблей.