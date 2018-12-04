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04.12.18 14:23
Украинские корабли-нарушители по-прежнему находятся в порту Керчи
"Все три судна находятся в Керчи. Буксир на том же месте, а два бронекатера пришвартованы немного пониже, их переместили на 15-20 метров", - сказал источник.
"Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями в связи с данной информацией.
В понедельник ряд местных СМИ сообщил, что в керченском порту остался лишь буксир "Яны Капу", а катера "Никополь" и "Бердянск" пропали.
Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к следственным органам вопрос о местонахождении украинских кораблей.
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