Мэр Москвы возглавил оргкомитет по подготовке к празднованию 75-летия Победы

04.12.18 14:45

© РИА Новости. Евгения Новоженина

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Президиум правительства Москвы во вторник утвердил распоряжение "Об организации празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства столицы, оргкомитет по подготовке к празднованию очередного юбилея Победы в 2020 году возглавил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В план празднования войдут юбилейные торжества, патриотические и мемориальные акции, проводимые на общегородском, окружном и районном уровнях и в городских школах", - сказали в пресс-службе.

В мэрии заявили, что особое внимание планируется уделить улучшению медицинского обслуживания и решению социально-бытовых вопросов ветеранов войны и тружеников тыла, а также реставрации и приведению в порядок памятников героям Великой Отечественной войны и воинских захоронений.

"Будет продолжена работа по присвоению городским площадям, улицам и паркам имен участников войны", - пояснил собеседник агентства.

По его информации, в состав оргкомитета вошли руководители профильных органов исполнительной власти Москвы и федеральных структур, префекты административных округов, председатель Московской городской Думы, а также руководители крупнейших ветеранских организаций столицы.