Ребенок скончался в частном детсаду Екатеринбурга, проводится проверка

04.12.18 15:12

© РИА Новости. Алексей Куденко

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Следственные органы в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга проводят проверку по факту смерти во вторник воспитанника частного детского сада, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области.

Предварительно установлено, что каких-либо внешних факторов, которые могли повлечь за собой гибель ребенка, на данный момент не выявлено.

"Точная причина смерти ребенка будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.