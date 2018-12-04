Татарстан получит около 3,5 млрд рублей на переоснащение сердечно-сосудистых центров и онкослужбу

04.12.18 15:24

© РИА Новости. Михаил Фомичев

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Татарстан защитил региональный проект по развитию здравоохранения в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщила журналистам первый заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева во вторник в Казани.

"Татарстанцы молодцы - защитили в рамках нацпроекта "Здравоохранение" свой региональный проект по развитию здравоохранения", - сказала Т.Яковлева.

Она проинформировала, что около 2 млрд рублей Татарстан получит на переоснащение сердечно-сосудистых центров. "А это ангиографы, КТ и МРТ (компьютерные и магнитно-резонансные томографы - ИФ) - оборудование, которое стоит огромных денег", - подчеркнула Т.Яковлева.

Также она сообщила, что 1,5 млрд рублей республика получит на онкослужбу. "Три ваших онкоцентра (в Набережных Челнах, Альметьевске и Казани - ИФ) будут переоснащены", - добавила замминистра.

Кроме того, регион будет получать по 183 млн рублей три года подряд - с 2018 года - на переоснащение детских поликлиник.

На информатизацию также будут выделены средства из федерального бюджета.

"Мы даем деньги не просто на покупку оборудования, переоснащение, а на систему оказания медицинской помощи. Сюда входит и подготовка, и квалификация специалистов. Ваши вузы и постдипломного образования, и медицинский университет будут участвовать в этих процессах. Целевые показатели по смертности будут четко расписаны, какое количество людей пройдет диспансеризацию. Это должна быть система оказания медицинской помощью, начиная от профилактики и заканчивая реабилитацией", - сказала Т.Яковлева.

По ее мнению, Татарстан может быть пилотным регионом по выстраиванию идеальной модели оказания медпомощи, чтобы позднее транслировать ее на всю Россию.

"Очень жду результатов от Татарстана. А результаты - это естественный уровень общей смертности, младенческой смертности, трудоспособного населения. Они должны быть на европейском уровне", - добавила Т.Яковлева.

При этом она отметила, что в Татарстане младенческая смертность уже на уровне европейских стран и есть все возможности довести его уровня Японии.