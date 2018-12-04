Создание ж/д обхода Саратова позволит реализовать проект городской электрички

04.12.18 15:37

© РИА Новости. Александр Демьянчук

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Ввод западного железнодорожного обхода Саратова, строительство которого "Российские железные дороги" начнут в 2019 году, позволит использовать действующую инфраструктуру для городской электрички, сообщает корпоративное издание РЖД.

"Реализация проекта позволит освоить дополнительный объем перевозки грузов через Саратовский узел в размере 46 млн тонн, в том числе 30 млн тонн - в направлении азово-черноморских портов. Освободившуюся инфраструктуру можно будет использовать под городскую электричку", - цитирует издание начальника Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал "РЖД") Сергея Альмеева.

Завершить строительство 52-километровой двухпутной электрифицированной линии вокруг Саратова через станции Татищево, Курдюм, Ивановский и Буркин планируется в 2024 году.

"Сегодня загрузка станции Саратов-1 превышает 100%, а участковая скорость в Саратовском узле меньше 20 км/ч. Строительство обхода решит эту проблему, так как грузовой транзит пойдет, минуя областной центр", - приводит издание слова замначальника ПривЖД по Саратовскому территориальному управлению Сергея Смертина.

Как сообщалось, РЖД планируют строительство западного обхода саратовского узла с усилением участка Липовский - Курдюм. Инвестпрограммой РЖД предусмотрено выделение на этот проект 57,9 млрд рублей.

Ожидается, что пропускная способность обхода составит 154 пары поездов в сутки. Обход позволит сократить маршруты от месторождений в северных районах Западной Сибири до портов Балтийского, Белого, Баренцева и Карского морей, увеличить пропускную способность на подходах к саратовскому узлу для дополнительной перевозки 49,2 млн тонн к 2020 году с дальнейшим наращиванием этого объема.