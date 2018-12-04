Следователи не усматривают вины медиков во вспышке норовируса в Мурманской детской больнице

04.12.18 15:57

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

4 декабря. Interfax-Russia.ru - По предварительным итогам проверки сообщений об отравлении пациентов Мурманской областной детской клинической больницы вины медиков в произошедшем нет, сообщили "Интерфаксу" в региональном СКР во вторник.

"Процессуальная проверка продолжается, но предварительно следствие готово сказать, что причиной заболевания детей стал норовирус, передающийся контактно-бытовым путем", - рассказали в следственном управлении.

"Таким образом, причиной заболевания детей не являлись действия врачей, персонала детской клинической больницы", - добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, 20 ноября прокуратура Мурманской области, Роспотребнадзор и СКР объявили о проведении проверок по сообщениям, что в инфекционном отделении Мурманской областной детской клинической больницы произошло отравление пациентов.

В результате проверок были зафиксированы разнообразные нарушения санитарного законодательства, отмечали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Кроме того, прокуратура внесла представление главному врачу детской больницы. Как установило надзорное ведомство, всего заболели четверо детей, они были выписаны спустя двое суток. По результатам лабораторных исследований у них была обнаружена норовирусная инфекция.