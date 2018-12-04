Заболеваемость ОРВИ во Владимире превысила эпидпорог на 16%

04.12.18 15:46

© РИА Новости. Игорь Зарембо

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Заболеваемость ОРВИ во Владимире превысила эпидпорог на 15,8%, в целом по региону ситуация стабильная, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Владимирской области.

Так, во Владимире за прошедшую неделю за медицинской помощью обратилось 3 604 человека, среди них - 2 124 ребенка. Это выше эпидпорога на 15,8%.

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечено также в Собинском Куржачском и Кольчугинском районах.

В то же время Роспотребнадзор отмечает, что в целом по области в настоящее время стабильная эпидемиологическая ситуация по ОРВИ. За минувшую неделю в регионе за медицинской помощью обратилось 10 078 человек, среди них - 6 560 детей, что ниже эпидемического порога на 2,6 %.