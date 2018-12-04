Путин и Трамп беседовали на G20 около 15 минут

04.12.18 16:02

© РИА Новости. Владимир Астапкович

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Беседа президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на полях "двадцатки" в Буэнос-Айресе длилась 10-15 минут, в основном обсуждался инцидент в Керчи и общая ситуация на Украине.

"Трамп подошел в ходе приема к нашему президенту, и состоялся разговор, о котором наш президент уже прессе рассказал. В основном там обсуждался инцидент в районе Керченского пролива. Наш президент подробно, как это можно было успеть за 10-15 минут, пояснил нашу оценку произошедшего, и президент США внимательно выслушал нашу аргументацию, я бы так сказал", - сказал Ю.Ушаков журналистам.

При этом он заметил, что не может раскрыть все детали беседы, однако добавил, что среди вопросов были "Керченский пролив и общая ситуация на Украине".

По словам Ю.Ушакова, беседа длилась 10-15 минут. "10-15 минут, никто не измерял с секундомером, но примерно так", - сказал он.

На уточняющий вопрос, обсуждалась ли тема возможного визита В.Путина в Вашингтон, он ответил: "Тема с визитом в Вашингтон совершенно не поднималась. Сейчас такая ситуация, конечно, мы выразили сожаление и теперь уже американцы сами должны раскачаться и что-то предлагать".