Раненые украинские моряки в безопасности - московский омбудсмен

04.12.18 16:12

© РИА Новости. Владимир Трефилов

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Трое украинских моряков, раненых при задержании в Керченском проливе 25 ноября, получают в следственном изоляторе всю необходимую помощь и медикаменты, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Их здоровью ничто не угрожает, медицинская помощь оказывается им в полном объеме, и жалоб у ребят нет", - сказала Т.Потяева во вторник "Интерфаксу" после посещения моряков в СИЗО "Матросская тишина".

Она отметила, что у моряков ранения рук и ног, им своевременно делают перевязки, "все трое получают лечение антибиотиками, при необходимости получают обезболивание".

"Двое из них получили возможность переговорить со своими родственниками, сообщить о своем здоровье", - сказала омбудсмен.