Чукотских оленеводов хотят оснастить средствами связи и альтернативными источниками энергии

04.12.18 16:22

© РИА Новости. Максим Блинов

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Чукотки Роман Копин проинформировал премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о намерении оснастить средствами связи оленеводов в тундре.

"Кроме вопросов экономического развития, для правительства округа приоритетным направлением является формирование комфортных условий для жителей, доступ к качественным медицинским услугам, средствам связи, обустройство быта коренных народов", - сказал он в ходе встречи с премьером во вторник в Горках.

Р.Копин проинформировал премьера о том, что в этом году за счет средств единой субсидии совместно с Минвостокразвития проделана определенная работа, благодаря которой, в частности, завершена пристройка к окружной больнице. Благодаря этому появился диагностический центр, обладающий МРТ.

"Это очень важно, потому что расстояния большие", - отметил Д.Медведев.

Кроме того, по словам губернатора, до конца года завершается реконструкция больницы в самом северном городе страны - Певеке, где предусмотрен широкий уровень диагностики, в том числе сердечно-сосудистых патологий. Будет оказываться экстренная медицинская помощь как местным жителям, так и тем, кто пользуется возможностями Северного морского пути.

"Приобретено оборудование для среднего профессионального образования. Это, прежде, всего тяжелая техника, IT-оборудование", - продолжил глава округа.

Кроме того, он рассказал об эксперименте, начатом совместно с коренными жителями региона. Речь идет об обустройстве быта оленеводов в тундре. "Это такая попытка сделать современное кочевое жилье, оснастить его средствами связи, транспортом, альтернативными источниками энергии", - сообщил Р.Копин.

В этой связи Д.Медведев вспомнил, как 10 лет назад совместно с губернатором был в тундре и общался с местными жителями. "У них тоже были мобильные телефоны, и я спросил: у вас тут связь есть. Они говорят, нет, связи нет, но зато там есть фотокамера, и нам это очень нравится. Но пора бы уже и связь туда провести, это правда", - сказал он.

"Это для нас самый, наверно, важный вопрос и я бы хотел его обсудить с вами отдельно", - заключил Р.Копин.