Красноярский край получит дополнительно 76 млн рублей на информационные технологии для Универсиады

04.12.18 16:26

© РИА Новости. Василий Пономарев

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство России дополнительно выделило 76 млн рублей для создания информационно-коммуникационной инфраструктуры Зимней универсиады-2019, сообщает пресс-служба краевого министерства цифрового развития.

Отмечается, что деньги пойдут на устранение дефицита финансирования услуг спортивного хронометража на тестовых соревнованиях Универсиады.

В ведомстве поясняют, что системы спортивного хронометража обеспечат оперативную обработку данных спортивных результатов и подсчета очков. Также будут использованы технологии, позволяющие наблюдать за результатами спортсменов в режиме реального времени из любой точки мира.

"Современные системы хронометража позволяют с точностью до миллисекунды фиксировать результаты спортсменов", - говорится в сообщении со ссылкой на слова министра цифрового развития края Николая Распопина.

В пресс-службе министерства агентству "Интерфакс-Сибирь" пояснили, что дефицит финансирования образовался в результате изменения курса валюты, а также большого числа тестовых мероприятий, проводимых на объектах Универсиады.

Всемирная зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.