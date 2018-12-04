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Грабители банков получили длительные сроки заключения в Екатеринбурге

© РИА Новости. Андрей Старостин
4 декабря. Interfax-Russia.ru - Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор членам преступной группы за серию разбойных нападений на банки, говорится в сообщении руководителя пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

По его данным, четверо мужчин, ранее судимых за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков, получили от восьми лет одного месяца до двенадцати лет колонии строгого режима. Еще один из сообщников заключил досудебное соглашение и был приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима еще в августе этого года.

В.Горелых сообщил, что подсудимые нападали на банки с сигнальным пистолетом модели "МР-371", электроприводным пневматическим автоматом, внешне похожим на АКС-74У, макетом ручной осколочной гранаты Ф-1, бутылкой с бензином и жидкостью для розжига. Сообщники надевали шапки-маски с прорезями для глаз, перчатки, а одежду меняли после каждого нападения.

Установлено, что грабители внезапно забегали в помещения банков, угрожали оружием и боеприпасами, требовали от работников и клиентов лечь на пол, не оказывать сопротивления, а затем открыть служебное помещение кассы и отдать наличные деньги.

"После этого злоумышленники скрывались с места преступления по заранее подготовленному маршруту",- отметил В.Горелых.

Он уточнил, что всего осужденные совершили четыре разбойных нападения в Екатеринбурге.

Так, 24 мая 2017 года из банка на проспекте Космонавтов они похитили более 2,7 млн рублей. 17 ноября и 5 декабря того же года грабители проникли в офисы банков на улицах Малышева и Гагарина, откуда украли более 780 тыс. рублей.

Последнее преступление они совершили 24 января этого года, похитив почти 600 тыс. рублей и более $16 тыс. в банке на улице Малышева.

Сообщников задержали "по горячим следам" в квартире на улице Гагарина.

"В ходе обыска полицейские изъяли похищенные денежные средства в сумме 460 тыс. рублей и $4,5 тыс., автомашины и весь арсенал оружия, используемого при совершении преступлений", - отмечается в пресс-релизе.

Уголовное дело было возбуждено по п."а, б" ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере).

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