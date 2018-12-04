Ввод трех станций Фрунзенского радиуса метро Петербурга перенесен на весну 2019 - власти города

04.12.18 16:47

© РИА Новости. Анатолий Медведь

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Срок ввода в эксплуатацию трех станций метро Фрунзенского радиуса и депо "Южное" в Петербурге сдвинут на весну 2019 года, сообщил "Интерфаксу" вице-губернатор города Игорь Албин.

"Нам пришлось скорректировать планы и отложить ввиду различных причин на весну 2019 года ввод в строй трех станций Фрунзенского радиуса и депо "Южное", - сказал он.

По словам И.Албина, врио губернатора Александр Беглов поручил провести полную инвентаризацию выполненных работ и мобилизации персонала на выполнение работ и закупку оборудования.

В пресс-службе ОАО "Метрострой" агентству сообщили, что сооружение конструкций станционных комплексов "Проспект Славы", "Дунайская", "Южная" выполнено на 100 %, сооружение перегонных тоннелей (в том числе 3,79 км двухпутного тоннеля) и притоннельных выработок - на 100 %.

Строительство шахтных стволов N624, N625, N626 и N627 также закончено на 100%, наклонных ходов станции "Проспект Славы" - на 100%, путевые работы в тоннелях - на 100%.

"Близятся к завершению работы по сооружению пешеходных переходов на станциях "Проспект Славы" и "Дунайская", они завершены на 95%", - сказал собеседник агентства.

На 95% осуществлен монтаж подъемного оборудования на станциях, на 85% выполнены отделочные работы, на 60% - монтаж инженерных сетей.

"Для того чтобы город получил новые станции, нам нужны даже не дополнительные инвестиции или обещанные на бумаге средства, а просто быстрая работа профильного комитета с документацией по ранее осуществленным работам", - сказал представитель компании.

По его словам, "Метрострой" считает необходимым ускорить приемку выполненных работ. "Это позволит не снижать темпы строительства и планомерно выполнять задачи, своевременно выплачивая зарплату инженерам и рабочим. Контракт на строительство Фрунзенского радиуса обеспечен в полной мере банковской гарантией. Все популистские заявления об ее отсутствии являются формой дискредитации репутации компании", - добавил собеседник агентства.

Он также отметил, что для окончания работ по объекту требуется оплата предыдущих работ, что позволит своевременно закрывать оплаты поставщикам, обеспечивать зарплатный фонд и налоговое бремя без дополнительных кредитов.