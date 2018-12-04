ЯНАО увеличит субсидию для покупки жилья молодыми семьями до 40% от стоимости квартиры

04.12.18 17:27

© РИА Новости. Екатерина Штукина

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Размер субсидии для приобретения жилья молодыми семьями в Ямало-Ненецком автономном округе вырастет с 30% до 40% от стоимости квартиры, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"Мы увеличиваем размер самой субсидии для молодых семей - на приобретение нового жилья на первичном рынке", - заявил Д.Артюхов во вторник, выступая перед депутатами Заксобрания региона с ежегодным докладом о положении дел в округе и перспективах развития.

По словам губернатора, субсидия в 40% от стоимости нового жилья также будет предоставляться высококвалифицированным врачам, учителям, соцработникам, тренерам, которые приезжают в регион.

"Средний размер выплаты на семью из трех человек составит примерно 1,2 млн рублей. Общий объем финансирования программы позволит за три года приобрести жилье на Ямале 2 тыс. специалистам", - отметил глава региона.

Он также сообщил, что в последнее время темпы возведения нового жилья стали снижаться, однако через пять лет объемы планируется увеличить на треть, до 310 тыс. кв.м. в год.

Д.Артюхов добавил, что утверждена новая программа по переселению граждан из аварийного жилья, за три года по ней из аварийного фонда переедут 5 тыс. семей.

"В целом наши меры по улучшению жилищных условий позволят в ближайшие три года обрести новый дом примерно 10,5 тыс. ямальских семей", - заключил губернатор.