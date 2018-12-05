Занятия в школах Петропавловска-Камчатского отменили из-за циклона

05.12.18 06:15

© РИА Новости. Александр Кряжев

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Вторая смена во всех школах Петропавловска-Камчатского и занятия в учреждениях дополнительного образования в среду из-за циклона отменены, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в мэрии краевого центра.

"В краевом центре идет снег, усилился ветер. По прогнозу синоптиков, днем, когда должны будут начаться занятия второй смены, погода только ухудшится", - сказала пресс-секретарь горадминистрации Светлана Погожева, добавив, что детские сады продолжают работать в прежнем режиме.

С.Погожева добавила, что циклон не повлиял на работу городского общественного транспорта. На дорогах краевого центра работает снегоуборочная техника.

В свою очередь, в диспетчерской аэропорта Петропавловска-Камчатского агентству сообщили, что полеты по местным направлениям из-за циклона отменены до улучшения погоды, но все межрегиональные рейсы выполняются по расписанию.

"Аэропорт работает в штатном режиме", - подчеркнул авиадиспетчер.