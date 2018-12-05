Девятилетний мальчик на Камчатке погиб в стиральной машинке

05.12.18 06:18

© РИА Новости. Андрей Стенин

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Следователи на Камчатке проводят проверку по факту гибели 9-летнего ребенка, чье тело обнаружено запертым в стиральной машинке в квартире, где жил ребенок, сообщает в среду Следственное управление СКР по Камчатскому краю.

"Трагедия произошла в Елизовском районе. Тело ребенка обнаружила его мать, вернувшейся с работы вечером во вторник. Мальчик находился дома один, дверь в квартиру была закрыта изнутри", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" старший помощник руководителя ведомства Елена Матафонова.

Е.Матафонова отметила, что, отец мальчика на момент трагедии находился в командировке за пределами Камчатки. Со слов матери ребенка, два-три года назад ее сын уже влезал в стиральную машинку.

"Предварительная причина гибели ребенка - асфиксия. Он мог задохнуться в машинке. Но точную причину смерти мальчика установят судмедэксперты", - сказала старший помощник.