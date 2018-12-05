Паромная переправа между Сахалином и материком закрылась из-за шторма

05.12.18 06:22

© РИА Новости. Михаил Мордасов

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Связывающая остров с материковой частью РФ паромная переправа Холмск - Ванино закрыта из-за циклона и шторма в Татарском проливе, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Сахалинском морском пароходстве в среду.

"Переправа закрылась минувшей ночью (в ночь на 5 декабря - ИФ). Все три парома будут пережидать непогоду в Ванино", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в Татарском проливе ожидается шторм с высотой волн до 3,5-4,5 м и северо-западным ветром 15-25 м/с. Возобновление работы переправы планируется в ночь на 7 декабря.